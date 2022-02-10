Также местные телеграм-каналы сообщают, что горит офисное здание на улице Георгиевской 27.
На видео слышно, как из-за высоких температур трещит шифер, открытого пламени на видно.
Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал "Труха", чтобы посмотреть его - перейдите по ссылке.
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Все подробности происшествия выясняются, официальной информации на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина погиб из-за пылающего холодильника - появились детали трагедии.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, ЧП произошло в поселке Кегичевка.
На место происшествия оперативно приехали сотрудники Нацполиции. Пламя быстро погасло, спасателей не успели предотвратить трагедию.
Причиной ЧП, вероятно, стало короткое замыкание электросети.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.