Сильный пожар разгорелся в Харькове, на видео, опубликованном в сети видно огромные клубы дыма.

Также местные телеграм-каналы сообщают, что горит офисное здание на улице Георгиевской 27.

На видео слышно, как из-за высоких температур трещит шифер, открытого пламени на видно.

Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал "Труха", чтобы посмотреть его - перейдите по ссылке.

Все подробности происшествия выясняются, официальной информации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина погиб из-за пылающего холодильника - появились детали трагедии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, ЧП произошло в поселке Кегичевка.

На место происшествия оперативно приехали сотрудники Нацполиции. Пламя быстро погасло, спасателей не успели предотвратить трагедию.

Причиной ЧП, вероятно, стало короткое замыкание электросети.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что прогремел взрыв и повалил черный дым: ЧП произошло в харьковской многоэтажке.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.