В Харькове из горящей квартиры на третьем этаже спасли женщину - детали ЧП.

Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, к месту вызова выезжали три отделения Службы спасения.

Очевидцы ЧП говорят, что слышали взрыв - в квартире даже выбило окно, валил черный дым и было слышно крики о помощи, сообщают «Харьковские известия».

Из горящей квартиры пожарные спасли 70-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом - пенсионерку госпитализировали в больницу.

Из соседних квартир и с верхних этажей лестничной клетки были эвакуированы еще 10 жителей дома.

Причина возникновения пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина погиб из-за пылающего холодильника - появились детали трагедии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, ЧП произошло в поселке Кегичевка.

На место происшествия оперативно приехали сотрудники Нацполиции. Пламя быстро погасло, спасателей не успели предотвратить трагедию.

В доме сгорел холодильник и пластиковый потолок. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Причиной трагедии, вероятно, стало короткое замыкание электросети.

Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.

Politeka сообщала ранее, что беда произошла с харьковчанином, слетелись все оперативные службы: "выпал из окна и...".

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.