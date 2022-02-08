Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, к месту вызова выезжали три отделения Службы спасения.
Очевидцы ЧП говорят, что слышали взрыв - в квартире даже выбило окно, валил черный дым и было слышно крики о помощи, сообщают «Харьковские известия».
Из горящей квартиры пожарные спасли 70-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом - пенсионерку госпитализировали в больницу.
Из соседних квартир и с верхних этажей лестничной клетки были эвакуированы еще 10 жителей дома.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Ушел из жизни легендарный музыкант, семья разбита горем: "Память о нем будет жить вечно"
Юная Жанна после расстрела в Днепре пришла в себя, видео: «Я даже не знала…»
Ушла из жизни известная певица с очень редким голосом, фанаты скорбят: "Как же так..."
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Причина возникновения пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина погиб из-за пылающего холодильника - появились детали трагедии.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, ЧП произошло в поселке Кегичевка.
На место происшествия оперативно приехали сотрудники Нацполиции. Пламя быстро погасло, спасателей не успели предотвратить трагедию.
В доме сгорел холодильник и пластиковый потолок. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Причиной трагедии, вероятно, стало короткое замыкание электросети.
Напомним, переполох в харьковских школах, слетелись оперативники: первые детали ЧП.
Politeka сообщала ранее, что беда произошла с харьковчанином, слетелись все оперативные службы: "выпал из окна и...".
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Харьковщине, детали: срочно слетелись спецслужбы.