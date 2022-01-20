В Харькове поступило сообщение о минировании всех школ города - проверки заведений правоохранители проводят выборочно.

Так, несмотря на сообщение о минировании, учебный процесс продолжается в штатном режиме.

Проверки учебных заведений правоохранители проводят выборочно, сообщили в Департаменте образования Харьковского горсовета.

Сообщение о заминировании школ поступило в Службу безопасности Украины в 6 утра.

К слову, в Харьковской области семья с ребенком оказалась в опасности - спасатели эвакуировали их из квартиры.

Так, в городе Изюм горел 9-этажный жилой дом.

Информация о ЧП поступила спасателям днем 17 января, сообщили в пресс-службе Изюмского районного отделения ГСЧС.

Эпицентром пожара стала квартира на 8-м этаже.

В помещении находилась целая семья, а именно: 9-летний ребенок и два взрослых. Их эвакуировали из пылающей квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.