Так, несмотря на сообщение о минировании, учебный процесс продолжается в штатном режиме.
Проверки учебных заведений правоохранители проводят выборочно, сообщили в Департаменте образования Харьковского горсовета.
Сообщение о заминировании школ поступило в Службу безопасности Украины в 6 утра.
К слову, в Харьковской области семья с ребенком оказалась в опасности - спасатели эвакуировали их из квартиры.
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Так, в городе Изюм горел 9-этажный жилой дом.
Информация о ЧП поступила спасателям днем 17 января, сообщили в пресс-службе Изюмского районного отделения ГСЧС.
Эпицентром пожара стала квартира на 8-м этаже.
В помещении находилась целая семья, а именно: 9-летний ребенок и два взрослых. Их эвакуировали из пылающей квартиры.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.