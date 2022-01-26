По словам очевидцев, ЧП произошло сегодня, 26 января, на улице 23 Августа.
На кадрах с места ЧП видно, как пострадавшему оказывают помощь пожарные , спасатели и медики скорой.
Официальная информация уточняется.
К слову, в Харьковской области произошел пожар в доме - люди вынуждены были эвакуироваться через окно.
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Так, в городе Балаклея произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа, где располагались четыре квартиры на разные семьи.
На момент возникновения пожара в доме находились четыре человека.
Пытаясь их открыть, 44-летний мужчина получил ожоги. Дальше люди вынуждены были эвакуироваться через окно. Остальные жители вышли каждый своими выходами и не пострадали.
Вероятная причина ЧП - короткое замыкание электропроводки.
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