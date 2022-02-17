Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Дергачевский районный суд Харьковской области вынес вердикт по делу об убийстве, передает "newsroom".
Трагедия произошла в апреле 2015 года в Дергачах. Ранее судимый мужчина выпивал у себя дома вместе с товарищем - между ними вспыхнула ссора на почве ревности к женщине.
Злоумышленник схватил кувалду и забил гостя до смерти, затем он вынес тело во двор и закопал.
Спустя время мужчина рассказал о содеянном другому собутыльнику, а тот обратился в полицию.
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Суд признал фигуранта виновным в убийстве. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.
Ранее в Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.
Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.
На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.
К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.
"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.
Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой. В отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
Также Politeka писала в Харькове у женщины отобрали ребенка, фото: "Спал на полу".