В Харькове ревнивец забил мужчину кувалдой и закопал тело - появились детали жуткого происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Дергачевский районный суд Харьковской области вынес вердикт по делу об убийстве, передает "newsroom".

Трагедия произошла в апреле 2015 года в Дергачах. Ранее судимый мужчина выпивал у себя дома вместе с товарищем - между ними вспыхнула ссора на почве ревности к женщине.

Злоумышленник схватил кувалду и забил гостя до смерти, затем он вынес тело во двор и закопал.

Спустя время мужчина рассказал о содеянном другому собутыльнику, а тот обратился в полицию.

Суд признал фигуранта виновным в убийстве. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Ранее в Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.

На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.

К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.

"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.

Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой. В отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.