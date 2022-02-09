В Харькове учительница английского языка грубо общалась с одним из учеников - стало известно, как ее накажут.

Скандал вспыхнул между учительницей и учеником в Харьковской специализированной школе №77 в конце января.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, учительница английского языка получила выговор.

Применять более строгие санкции, а именно увольнение, по мнению чиновников, в данной ситуации было бы чрезмерно.

"Учительница работает в школе почти 10 лет, она характеризуется положительно, раньше к ответственности не привлекалась. Ее поддерживают другие учителя и родители. Это была досадная ошибка с ее стороны, которую, надеюсь, она больше не повторит", — подчеркнула директор департамента, передает depo.ua.

К слову, ранее в Харькове учительница повалила ученика на парту - поведение педагога в сняли на видео школьники.

На кадрах опубликованных в сети видно, как педагог с маской на подбородке ведет школьника за руку к передним партам возле стола учителя.

Мальчик в это время говориил: "Я ничего плохого не сделал!".

Остальные школьники выкрикивали: "Она его пыталась душить!".

Учитель повышала голос на школьника и спрашивая, где он сидит, а затем прижала к парте, держа за плечи, склонилась над ним и продолжала "поучать".

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