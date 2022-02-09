Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, мать и дочь поругались - тогда школьница решила уйти из дома.
Школьница исчезла на проспекте Героев Сталинграда.
Спустя небольшой период времени отрудники полиции гашли школьницу на проспекте Гагарина.
Патрульные провели профилактическую беседу с ребенком и отвезли девочку домой.
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К слову, в Харькове мужчина проявил лишнее внимание к 15-летней девочке - следователи открыли дело.
Как сообщили в пресс-центре полиции в Харьковской области, полицию на место инцидента вызвал отец девочки.
Мужчина сообщил, что неизвестный в течение нескольких дней подходил к его 15-летней дочери и пытался завязать знакомство.
Личность мужчины установили - это 47-летний житель Харьковской области.
Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.