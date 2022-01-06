В Харькове ищут пропавшую женщину - 1 января Наталья вышла из дома и не вернулась.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", 41-летняя харьковчанка проживает на Салтовке.

1 января около 10 часов Наталья вышла из дома и по сей день неизвестно о ее местоположении.

Приметы: 176 см, среднего телосложения, русые короткие волосы.

Была одета в черную куртку, черную шапку, черные брюки и черные высокие сапожки.

Особые приметы: татуировка на левой ноге в виде браслета, на левой руке татуировка в виде ежа.

Всех, кому известна любая информация о Наталье, сообщите по телефонам: 068 777 0 112 или 102.

Ранее жителей Харькова просили помочь в поисках парня, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, серые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.

Был одет: брюки серого цвета, синюю куртку с белыми вставками, желтые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего Ислама Магомедова, просят сообщить об этом по телефонам: (067) 636-93-00, (097) 633-84-08, (067) 785-60-50 или 102.

Напомним, беда настигла харьковчанку в собственном доме, детали: "Набросился с топором".

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