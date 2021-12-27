В Харькове 27-летняя девушка обнаружила в летней кухне тело своей 73-летней бабушки.

Женщина последние дни перестала выходить на связь и когда внучка решила навестить свою родственницу, то нашла ее мертвой, передает полиция Харьковской области.

Эксперты во время осмотрапредположили, что женщина погибла от ударов топором по голове.

Предполагаемое орудие преступления лежало рядом с телом на полу.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила информацию экспертов.

Оперативники выяснили, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний мужчина.

Злоумышленник был найден в Харькове в подвальном помещении многоэтажки. Задержанный признался в совершении тяжкого преступления. По его словам, он хотел обокрасть пожилую женщину.

Мужчина спрятался в летней кухне, а когда хозяйка зашла в помещение, набросился на нее с топором.

После расправы злоумышленник искал в доме деньги, но не нашел, тогда он забрал телефон женщины и скрылся.

Мужчина задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступления. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

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