Информация о том, что молодого человека нашли, была размещена на странице поисковой группы "Милена" в соцсети.
К поискам были привлечены правоохранительные органы, кинологи и волонтеры.
27-летний Николай, житель Салтовского массива, исчез по дороге домой 29 декабря 2021 года.
На следующий день после исчезновения он всего раз вышел на связь.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области исчез парень по дороге в Днепропетровскую область - появились подробности инцидента.
С 30 декабря местонахождение 20-летнего Дмитрия Прудкого неизвестно, сообщили в поисковой группе «Милена».
Дмитрий проживает в селе Новая Чернещина Красноградского района.
Приметы: рост пропавшего 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженые.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".