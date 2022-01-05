В Харькове нашли молодого парня, который последний раз выходил на связь с родными еще в прошлом году, 30 декабря.

Информация о том, что молодого человека нашли, была размещена на странице поисковой группы "Милена" в соцсети.

К поискам были привлечены правоохранительные органы, кинологи и волонтеры.

27-летний Николай, житель Салтовского массива, исчез по дороге домой 29 декабря 2021 года.

На следующий день после исчезновения он всего раз вышел на связь.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области исчез парень по дороге в Днепропетровскую область - появились подробности инцидента.

С 30 декабря местонахождение 20-летнего Дмитрия Прудкого неизвестно, сообщили в поисковой группе «Милена».

Дмитрий проживает в селе Новая Чернещина Красноградского района.

Приметы: рост пропавшего 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженые.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".