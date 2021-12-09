В Харькове медики спасли годовалого мальчика - ребенок едва не утонул в ванной.

Об этом рассказали в Центре экстренной медпомощи и медкатастроф.

Мать ребенка рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра, а когда вернулась, он лежал там головой вниз.



Женщина вызвала медиков и уже через четыре минуты бригада скорой прибыла на место вызова и начала проведение реанимационных мероприятий. Ребенок находился в состоянии клинической смерти.

Благодаря слаженным действиям работников Центра ЭМД, сердечно-легочная деятельность у ребенка была восстановлена. К счастю, ребенка спасть удалось.

Ранее сообщалось, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно - появились подробности страшной трагедии.

Харьковчанка 1985 года рождения убила двухлетнего сына, а затем прыгнула с четвертого этажа.

В квартире дома нашли мертвым двухлетнего мальчика — по предварительным данным, задушенным.

Его мать выпрыгнула в окно и выжила - ее забрали в больницу.

"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно, ребенок был желанным, она билась над ним, как птичка. Это немыслимо!" — сказала соседка.

В горсовете сообщили, что 37-летняя мать ребенка имеет неизлечимую болезнь.

"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни, возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. 1984 года рождения. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенок задушен", — сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.