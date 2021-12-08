Харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно - появились подробности страшной трагедии.

О трагедии на улице Академика Павлова стало известно из соцсетей.

По словам автора сообщения, харьковчанка 1985 года рождения убила двухлетнего сына, а затем прыгнула с четвертого этажа.

В квартире дома нашли мертвым двухлетнего мальчика — по предварительным данным, задушенным.

Его мать выпрыгнула в окно и выжила - ее забрали в больницу.

"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно, ребенок был желанным, она билась над ним, как птичка. Это немыслимо!" — сказала соседка, передает "vgorode".

В горсовете сообщили, что 37-летняя мать ребенка имеет неизлечимую болезнь.

"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни, возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. 1984 года рождения. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенок задушен", — сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Ранее сообщалось, что в Харькове на ногу подростку упала бетонная плита - медики сделали все возможное.

Подросток играл в заброшенном доме, ему на правую ногу упала бетонная плита, и пальцы пришлось ампутировать.

Пальцы на ноге ампутировали, но ребенок сможет ходить.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.