В Харьковской области без вести пропал мужчина - появились приметы и фото.

Об этом информируют волонтеры поисково-спасательной группы «Милена».

51-летний Леонид Пацела, житель села Гусинка Купянского района пропал еще 30 октября на железнодорожном вокзале в Харькове.

С того момента мужчина его никто не видел.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в камуфляжную рубашку, коричневые брюки, черные кроссовки.

С собой взял черный чемодан и сумку с личными вещами.

Особые приметы: сломан нос с правой стороны.

Любую информацию о местонахождении Леонида волонтеры просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.

9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.

Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.

Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.