В Харьковской области без вести пропал мужчина - появились приметы и фото.
Об этом информируют волонтеры поисково-спасательной группы «Милена».
51-летний Леонид Пацела, житель села Гусинка Купянского района пропал еще 30 октября на железнодорожном вокзале в Харькове.
С того момента мужчина его никто не видел.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.
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Был одет в камуфляжную рубашку, коричневые брюки, черные кроссовки.
С собой взял черный чемодан и сумку с личными вещами.
Особые приметы: сломан нос с правой стороны.
Любую информацию о местонахождении Леонида волонтеры просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Ранее сообщалось, что под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.
9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.
Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.
Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.