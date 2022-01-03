С 30 декабря местонахождение 20-летнего Дмитрия Прудкого неизвестно, сообщили в поисковой группе «Милена».
Дмитрий проживает в селе Новая Чернещина Красноградского района.
Приметы: рост пропавшего 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженые.
Ранее сообщалось, что в Харькове бросились спасать мужчину, который уснул на улице в лютый мороз.
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Как сообщили в Telegram-канале "ХС", в Харькове 29 декабря вечером мужчина уснул прямо на улице.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина "отключился" холоде. Медики скорой госпитализировали пострадавшего.
Мужчина был уже без сознания.
"Скорая забирала без сознания. Будем надеяться, что откачали. Берегите себя", - говорится в сообщении.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".