Не только нормально не кормила, но и не давала полноценно отдохнуть.

Украинку могут лишить родительских прав из-за недостаточного ухода за своим несовершеннолетним ребенком

О том, что у женщины, проживающей в Новобаварском районе города Харькова, которая вела весьма маргинальный образ жизни, правоохранители забрали 12-летнего мальчика, а также почему это случилось, пишет издание " Status Quo ".

Как стало известно, причиной того, что полицейские временно отобрали ребенка, послужило то, что в течение нескольких дней, мать попросту не кормила мальчика(эту обязанность взяли на себя неравнодушные соседи), и даже не обеспечила ему место для полноценного сна - мальчик спал на тонком одеяле, постеленном на холодном полу. Кроме того, все свое свободное время равнодушная женщина посвятила распиванию спиртных напитков, то есть предпочла алкогольный угар, а не заботу о ребенке.

На данный момент мальчика направили в медицинское учреждение, в надежде немного поправить его утраченное здоровье, и, естественно, все же накормить.

Тем временем, на "заботливую" мать составили 2 административных протокола:

по статье 184(о неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) - могут вынести предупреждение/выписать штраф;

по статье 173 пункт 2(за совершение домашнего насилия) "Кодекса Украины об административных правонарушениях" - исправительные работы/арест на 7 суток(при повторной фиксации нарушения - арест увеличивается до 15 суток).

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что киевлянин расстрелял рабочих, которые проводили ремонт в соседней квартире.

Также ранее мы информировали о том, что на детской площадке в Киеве найдено бездыханное тело мужчины.

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