В Харькове грузовик упал в пропасть на дороге - появились кадры с места.

Так, в Харькове ров посреди дороги выкопали коммунальные службы и там уже довольно долго продолжаются ремонтные работы.

Водитель Газели, вероятно, не заметил препятствие на пути.

Местные говорят, что на этом участке дороги нет предупреждающих знаков.

Все подробности будут выяснять в полиции.

Ранее сообщалось, что В Харькове трамвай столкнулся с легковушкой - момент столкновения попал на камеру.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, в ДТП попали водители Volkswagen и трамвая.

ДТП случилось утром 20 февраля ул. Героев труда, 20.

К счастью, пострадавших в аварии нет.

Виновника происшествия ищут сотрудники полиции.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.