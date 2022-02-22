Так, в Харькове на Салтовке возле дома обнаружено тело женщины.

Об этом сообщают очевидцы в сети, передает "Status quo".

По их информации, ЧП произошло у дома №140 на ул. Академика Павлова.

"По всей вероятности, женщина выпала из окна. На вид лет 60. Полиция на месте была", – говорится в сообщении.

Официальная информация уточняется сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Алексеевке обнаружили труп мужчины - в полиции раскрыли детали несчастья.

Происшествие случилось возле дома №78 по пр. Победы.

Очевидцы сообщают, что мужчину могли убить.

"Скорей всего подрезали. Соседи говорят, что мужчина с этого дома. Вроде он пил в гараже (пункт приёма макулатуры) с «товарищами»", - пишут очевидцы в сети.

Данную информацию опровергли в полиции. В пресс-службе ведомства сообщили, что на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружены.

Напомним, что юноши сильно избили прохожего в Харькове, слетелась полиция: "пострадавший с травмами..."

Как сообщала Politeka, беда произошла с мужчиной в Харькове, суд вынес приговор: Забил кувалдой и закопал.

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