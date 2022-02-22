В Харькове и Чугуеве дорожает проезд в пригородных автобусах - объявления о повышении цен уже вывешены в салонах.

Так, стоимость проезда возрастет с 1 марта. Причиной этого названо подорожание горюче-смазочных материалов, передает "Status quo".

Подорожает проезд на таких маршрутах: Харьков – Покровка - до 23 грн.; Харьков – Малиновка - до 25 грн.; Харьков – Башкировка - до 25 грн.; Харьков – Эсхар - до 25 грн.; Харьков – Каменная Яруга - до 18 грн.; Чугуев – Харьков (автобус) - до 23 грн.; Чугуев – Харьков (микроавтобус) - до 40 грн.; Чугуев – Терновая - до 21 грн.

А также маршруты: Чугуев – м-н Дружба - до 7 грн.; Чугуев – Эсхар - до 20 грн.; Чугуев – Малиновка - до 20 грн.; Чугуев – Кочеток - до 16 грн.; Чугуев – Коробочкино - до 21 грн.; Чугуев – Чкаловское - до 25 грн.; Чугуев – Юрченково - до 30 грн.; Чугуев – Ивановка - до 22 грн.; Чугуев – Мосьпаново - до 23 грн.; Чугуев – Большая Бабка - до 20 грн.

К слову, в одном из учебных заведений Харькова продлили дистанционную форму обучения.

Так, харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина продлит дистанционное обучение.

Как отмечают в университете, "дистанционка" будет продолжаться еще две недели, до 8 марта.

После этого будет принято решение о том, в каком формате будет продолжаться обучение в ВУЗе.

Решение о переходе на дистанционное обучение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.