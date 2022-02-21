Так, харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина продлит дистанционное обучение.
Как отмечают в университете, "дистанционка" будет продолжаться еще две недели, до 8 марта.
После этого будет принято решение о том, в каком формате будет продолжаться обучение в ВУЗе.
Решение о переходе на дистанционное обучение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации.
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Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся главный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина - студентов и сотрудников ВУЗа эвакуировали.
13 января в 12:25 на линию «101» поступил вызов о пожаре в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. К. Каразина - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
По предварительным данным спасателей, пожар произошел в актовом зале.
Площадь пожара устанавливается.
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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.