В Харьковской области за год количество жителей сократилось на десятки тысяч человек.

Как сообщили в ГУ статистики в Харьковской области, в течение 2021 года численность населения уменьшилась на 34 873 человека.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 28 живорожденных", — говорится в сообщении.

Число рожденных в 2021 году по сравнению с 2020 годом в регионе сократилось на 1 247 человек, до 15 482, передает "depo".

Число умерших выросло на 10 857 человек, до 55 056 человек.

Ранее сообщалось, что В Харькове посреди улицы скончался человек - об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В сети сообщили, что инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля, на пр. Героев Сталинграда около дома №148в.

"Вызвали скорую. Приехали быстро, но уже констатировали смерть. Говорят, пролежал на улице всю ночь", - говорится в сообщении.

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