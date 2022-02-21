Как сообщили в ГУ статистики в Харьковской области, в течение 2021 года численность населения уменьшилась на 34 873 человека.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 28 живорожденных", — говорится в сообщении.
Число рожденных в 2021 году по сравнению с 2020 годом в регионе сократилось на 1 247 человек, до 15 482, передает "depo".
Число умерших выросло на 10 857 человек, до 55 056 человек.
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Ранее сообщалось, что В Харькове посреди улицы скончался человек - об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В сети сообщили, что инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля, на пр. Героев Сталинграда около дома №148в.
"Вызвали скорую. Приехали быстро, но уже констатировали смерть. Говорят, пролежал на улице всю ночь", - говорится в сообщении.
Напомним, что юноши сильно избили прохожего в Харькове, слетелась полиция: "пострадавший с травмами..."
Как сообщала Politeka, беда произошла с мужчиной в Харькове, суд вынес приговор: Забил кувалдой и закопал.
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