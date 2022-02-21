Харьковчанка оставила ребенка одного в наполненной водой ванной и ушла спать, когда проснулась - увидела, что малыш утонул.

Женщина попыталась оказать ему помощь, но не вызвала «скорую». Вместо этого ударила кошку головой о ванну и бросила ее в воду, передает "objectiv.tv".

Во время судебного разбирательства было установлено, что мать страдает алкоголизмом и периодически психическими расстройствами.

Однако, на момент совершения преступления была вменяемой, сообщается в материалах Единого реестра судебных решений Украины.

Обвинение в жестоком обращении с животными по истечение срока давности было снято.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 135 УК Украины. Она проведет за решеткой 3 года без испытательного срока.

К слову, в Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.

На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.

К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.

"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.

Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой.

Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.

Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".

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