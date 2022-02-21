Женщина попыталась оказать ему помощь, но не вызвала «скорую». Вместо этого ударила кошку головой о ванну и бросила ее в воду, передает "objectiv.tv".
Во время судебного разбирательства было установлено, что мать страдает алкоголизмом и периодически психическими расстройствами.
Однако, на момент совершения преступления была вменяемой, сообщается в материалах Единого реестра судебных решений Украины.
Обвинение в жестоком обращении с животными по истечение срока давности было снято.
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Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 135 УК Украины. Она проведет за решеткой 3 года без испытательного срока.
К слову, в Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.
Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.
На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.
К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.
"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.
Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
Также Politeka писала в Харькове у женщины отобрали ребенка, фото: "Спал на полу".