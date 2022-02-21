В Харькове на Алексеевке обнаружили труп мужчины - в полиции раскрыли детали несчастья.

Происшествие случилось возле дома №78 по пр. Победы, информируют в telegram-канале «Труха Харьков».

Очевидцы сообщают, что мужчину могли убить.

"Скорей всего подрезали. Соседи говорят, что мужчина с этого дома. Вроде он пил в гараже (пункт приёма макулатуры) с «товарищами»", - пишут очевидцы в сети.

Данную информацию опровергли в полиции. В пресс-службе ведомства сообщили, что на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружены.

Ранее сообщалось, в Харькове посреди улицы скончался человек - об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В сети сообщили, что инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля, на пр. Героев Сталинграда около дома №148в.

"Вызвали скорую. Приехали быстро, но уже констатировали смерть. Говорят, пролежал на улице всю ночь", - говорится в сообщении.

Напомним, что юноши сильно избили прохожего в Харькове, слетелась полиция: "пострадавший с травмами..."

Как сообщала Politeka, беда произошла с мужчиной в Харькове, суд вынес приговор: Забил кувалдой и закопал.

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