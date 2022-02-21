В Харькове горе-отец потерял четверых детей - двух мальчиков и двух девочек в возрасте от 9 до 16 лет.

Так, 19 февраля, в полицию обратился житель Основянского района, заявивший об исчезновении его четверых несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным сотрудников полиции, в тот же вечер детей нашли у их матери в Шевченковском районе Харькова.

Сейчас решается вопрос о привлечении отца детей к административной ответственности.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Харьковской области пять дней назад пропал ребенок - мальчик ушел на занятия в лицей и до сих пор не вернулся.

По данным полиции, в Краснограде Харьковской области 14-летний Алексей Рыбка 16 февраля ушел на занятия в лицей и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид - 12-15 лет, рост - 165 см, среднего телосложения, волосы темные, лицо овальное.

Есть шрам на лбу.

Был одет в куртку темно-синего цвета, черные джинсы и ботинки, шапку и шарф светло-серого цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Леши, полиция просит обратиться по телефонам: (05744) 7-82-91, 0664500803 или 102.

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