Так, 19 февраля, в полицию обратился житель Основянского района, заявивший об исчезновении его четверых несовершеннолетних детей.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По данным сотрудников полиции, в тот же вечер детей нашли у их матери в Шевченковском районе Харькова.
Сейчас решается вопрос о привлечении отца детей к административной ответственности.
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Кроме того, ранее сообщалось, что в Харьковской области пять дней назад пропал ребенок - мальчик ушел на занятия в лицей и до сих пор не вернулся.
По данным полиции, в Краснограде Харьковской области 14-летний Алексей Рыбка 16 февраля ушел на занятия в лицей и до сих пор не вернулся.
Приметы: на вид - 12-15 лет, рост - 165 см, среднего телосложения, волосы темные, лицо овальное.
Есть шрам на лбу.
Был одет в куртку темно-синего цвета, черные джинсы и ботинки, шапку и шарф светло-серого цвета.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Леши, полиция просит обратиться по телефонам: (05744) 7-82-91, 0664500803 или 102.
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