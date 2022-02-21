Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, в ДТП попали водители Volkswagen и трамвая.
ДТП случилось утром 20 февраля ул. Героев труда, 20.
К счастью, пострадавших в аварии нет.
Виновника происшествия ищут сотрудники полиции.
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Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Харьковской области насмерть сбили пешехода - специалисты выясняют все подробности.
Так, Харьковской области 17 февраля на трассе "Золочев – Александровка" около 6 часов утра ВАЗ насмерть сбил мужчину.
Об этом рассказали в оперативной сводке ХОГА.
Сбитый пешеход погиб на месте. По предварительным данным, мужчине около 40 лет.
Сейчас выясняются все подробности.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.