В Харькове трамвай столкнулся с легковушкой - момент столкновения попал на камеру.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, в ДТП попали водители Volkswagen и трамвая.

ДТП случилось утром 20 февраля ул. Героев труда, 20.

К счастью, пострадавших в аварии нет.

Виновника происшествия ищут сотрудники полиции.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в Харьковской области насмерть сбили пешехода - специалисты выясняют все подробности.

Так, Харьковской области 17 февраля на трассе "Золочев – Александровка" около 6 часов утра ВАЗ насмерть сбил мужчину.

Об этом рассказали в оперативной сводке ХОГА.

Сбитый пешеход погиб на месте. По предварительным данным, мужчине около 40 лет.

Сейчас выясняются все подробности.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.