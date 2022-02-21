В Харьковской области пять дней назад пропал ребенок - мальчик ушел на занятия в лицей и до сих пор не вернулся.

По данным полиции, в Краснограде Харьковской области 14-летний Алексей Рыбка 16 февраля ушел на занятия в лицей и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид - 12-15 лет, рост - 165 см, среднего телосложения, волосы темные, лицо овальное.

Есть шрам на лбу.

Был одет в куртку темно-синего цвета, черные джинсы и ботинки, шапку и шарф светло-серого цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Леши, полиция просит обратиться по телефонам: (05744) 7-82-91, 0664500803 или 102.

К слову, В Харьковской области вместе с двумя детьми пропала 23-летняя - что известно.

Так, 23-летняя Юлия Ванда - жительница села Дружба Красноградского района.

Она находилась в гостях в селе Покровка вместе с двумя детьми – девочкой, которой семь месяцев, и мальчиком, которому 2,5 года.

Утром 12 февраля она вышла из дома с детьми и пропала.

Приметы девушки: рост - 170 см, глаза карие, волосы черные короткие, на губе родинка.

Была одета в куртку-парку коричневого цвета и серую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии, просят сообщать по телефонам 068-11-00-911 или 102.

Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.

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