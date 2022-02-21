Актер Харьковского академического русского драматического театра им. Пушкина Владимир Пилипко (Мягкий) скончался 18 февраля на 81-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Его качества, такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость, общительность и целеустремленность, были для нас образцом. Он останется в наших сердцах надежным другом и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Помним, любим, скорбим", - говорится в сообщении.

21 февраля с 10.30 до 11.00 в фойе театра Пушкина пройдет церемония прощания с артистом Владимиром Пилипко.

Ранее сообщалось, что В Харькове посреди улицы скончался человек - об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В сети сообщили, что инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля, на пр. Героев Сталинграда около дома №148в.

"Вызвали скорую. Приехали быстро, но уже констатировали смерть. Говорят, пролежал на улице всю ночь", - говорится в сообщении.

Напомним, что юноши сильно избили прохожего в Харькове, слетелась полиция: "пострадавший с травмами..."

Как сообщала Politeka, беда произошла с мужчиной в Харькове, суд вынес приговор: Забил кувалдой и закопал.

Также Politeka писала несчастье произошло с пешеходом под Харьковом: все закончилось трагично, детали.