Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"Его качества, такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость, общительность и целеустремленность, были для нас образцом. Он останется в наших сердцах надежным другом и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Помним, любим, скорбим", - говорится в сообщении.
21 февраля с 10.30 до 11.00 в фойе театра Пушкина пройдет церемония прощания с артистом Владимиром Пилипко.
Ранее сообщалось, что В Харькове посреди улицы скончался человек - об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
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В сети сообщили, что инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля, на пр. Героев Сталинграда около дома №148в.
"Вызвали скорую. Приехали быстро, но уже констатировали смерть. Говорят, пролежал на улице всю ночь", - говорится в сообщении.
Напомним, что юноши сильно избили прохожего в Харькове, слетелась полиция: "пострадавший с травмами..."
Как сообщала Politeka, беда произошла с мужчиной в Харькове, суд вынес приговор: Забил кувалдой и закопал.
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