В Харьковской области вместе с двумя детьми пропала 23-летняя - что известно.

Так, 23-летняя Юлия Ванда - жительница села Дружба Красноградского района.

Она находилась в гостях в селе Покровка вместе с двумя детьми – девочкой, которой семь месяцев, и мальчиком, которому 2,5 года.

Утром 12 февраля она вышла из дома с детьми и пропала.

Приметы девушки: рост - 170 см, глаза карие, волосы черные короткие, на губе родинка.

Была одета в куртку-парку коричневого цвета и серую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии, просят сообщать по телефонам 068-11-00-911 или 102.

К слову, в Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.

На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.

К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.

"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.

Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой. В отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.

Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".

Также Politeka писала в Харькове у женщины отобрали ребенка, фото: "Спал на полу".