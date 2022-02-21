Так, 23-летняя Юлия Ванда - жительница села Дружба Красноградского района.
Она находилась в гостях в селе Покровка вместе с двумя детьми – девочкой, которой семь месяцев, и мальчиком, которому 2,5 года.
Утром 12 февраля она вышла из дома с детьми и пропала.
Приметы девушки: рост - 170 см, глаза карие, волосы черные короткие, на губе родинка.
Была одета в куртку-парку коричневого цвета и серую шапку.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии, просят сообщать по телефонам 068-11-00-911 или 102.
К слову, в Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.
Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.
На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.
К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.
"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.
Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой. В отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
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