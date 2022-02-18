Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области, 17 февраля около 19:00 в Изюмское районное отделение полиции обратилась мать парня.

Она рассказала, что ее 15-летний сын после ссоры ушел из дома гулять с друзьями и вовремя не вернулся.

Подростку звонили на мобильный телефон школьника, но он не отвечал.

техосмотр, полиция, штрафы, скрин

Спустя час полицейским удалось найти мальчика.

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Полицейские провели с ним и его родителями профилактическую беседу.

К слову, в Харькове сильно избили прохожего - полицейские разоблачили несовершеннолетнего и его сообщника.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, 16-летний подросток и его 19-летний друг на улице напали на прохожего и избили.

38-летний пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, что 15-летний Леша с особой "приметой" пропал в Харькове: волонтеры просят помочь.

Как сообщала Politeka, пропала почти десять дней назад: под Харьковом бросили силы на поиски юной Таи.

Также Politeka писала, на Салтовке легковушка сбила пешехода, личность погибшего устанавливается: детали трагедии.