В Харьковской области полицейские бросили все силы на поиски подростка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области, 17 февраля около 19:00 в Изюмское районное отделение полиции обратилась мать парня.

Она рассказала, что ее 15-летний сын после ссоры ушел из дома гулять с друзьями и вовремя не вернулся.

Подростку звонили на мобильный телефон школьника, но он не отвечал.

Спустя час полицейским удалось найти мальчика.

Полицейские провели с ним и его родителями профилактическую беседу.

К слову, в Харькове сильно избили прохожего - полицейские разоблачили несовершеннолетнего и его сообщника.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, 16-летний подросток и его 19-летний друг на улице напали на прохожего и избили.

38-летний пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, что 15-летний Леша с особой "приметой" пропал в Харькове: волонтеры просят помочь.

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