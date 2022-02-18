Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области, 17 февраля около 19:00 в Изюмское районное отделение полиции обратилась мать парня.
Она рассказала, что ее 15-летний сын после ссоры ушел из дома гулять с друзьями и вовремя не вернулся.
Подростку звонили на мобильный телефон школьника, но он не отвечал.
Спустя час полицейским удалось найти мальчика.
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Полицейские провели с ним и его родителями профилактическую беседу.
К слову, в Харькове сильно избили прохожего - полицейские разоблачили несовершеннолетнего и его сообщника.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, 16-летний подросток и его 19-летний друг на улице напали на прохожего и избили.
38-летний пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 УК Украины.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Напомним, что 15-летний Леша с особой "приметой" пропал в Харькове: волонтеры просят помочь.
Как сообщала Politeka, пропала почти десять дней назад: под Харьковом бросили силы на поиски юной Таи.
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