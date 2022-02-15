Под Харьковом была найдена 14-летняя Таисия, сообщает на поисково-спасательный отряд «Милена».
К счастью, успешно завершились розыски девочки, пропавшей почти десять дней назад.
14-летняя Тая была найдена живой под Харьковом.
К слову, 15-летний подросток трое суток не появлялся дома - стало известно, где он находился все это время.
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Так, 11 февраля ученик 9-го класса школы-интерната №8 покинул учебное заведение, чтобы поехать домой.
К родителям в тот день он так и не вернулся, а телефон мальчика был отключен.
Отец и мать Алексея обратились в полицию с просьбой найти их сына. Правоохранители в течение нескольких часов разыскали подростка.
«Подросток рассказал работникам полиции, что решил не возвращаться домой из-за раздора в семье. Несколько суток парень провел на улице, ночевал у товарищей и на трубах теплотрассы. Никаких противоправных действий в отношении него не было совершено», - рассказали в пресс-службе областной полиции.
С Алексеем провели профилактическую беседу.
В отношении родителей полицейские составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
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