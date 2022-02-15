14 февраля вечером на улице Леся Сердюка в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.
Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.
Погибшему на вид примерно 70 лет, его личность устанавливается.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
К слову, в Харькове столкнулись Lexus, Mercedes и BMW - кадры дорогой аварии.
Так, в Немышлянском районе Харькова произошла авария, в результате которой пострадал водитель.
Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, одну из машин отбросило на бордюр.
В результате столкновения Lexus, BMW и Mercedes пострадал водитель первой машины и его доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.