Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена», 15-летний Алексей Фендриков 11 февраля покинул школу-интернат №8 по улице Василия Мечникова и пропал.
Приметы: рост 164-167 см, худощавого телосложения, русые волосы, глаза голубые.
Был одет: черно-синяя куртка, синие теплые джинсы на флисе, черный свитер, красная футболка, зимние черные кроссовки .
При себе у парня был школьный рюкзак черного цвета.
Особые приметы: Шепелявит.
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Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Леши, просьба сообщить информацию по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
К слову, В Харьковской области патрульные бросились на поиски 11-летней девочки - что известно.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, мать и дочь поругались - тогда школьница решила уйти из дома.
Школьница исчезла на проспекте Героев Сталинграда.
Спустя небольшой период времени отрудники полиции гашли школьницу на проспекте Гагарина.
Патрульные провели профилактическую беседу с ребенком и отвезли девочку домой.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
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