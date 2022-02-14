В Харькове пропал 15-летний парень - волонтеры просят помочь в поиске.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена», 15-летний Алексей Фендриков 11 февраля покинул школу-интернат №8 по улице Василия Мечникова и пропал.

Приметы: рост 164-167 см, худощавого телосложения, русые волосы, глаза голубые.

Был одет: черно-синяя куртка, синие теплые джинсы на флисе, черный свитер, красная футболка, зимние черные кроссовки .

При себе у парня был школьный рюкзак черного цвета.

Особые приметы: Шепелявит.

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Леши, просьба сообщить информацию по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

К слову, В Харьковской области патрульные бросились на поиски 11-летней девочки - что известно.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, мать и дочь поругались - тогда школьница решила уйти из дома.

Школьница исчезла на проспекте Героев Сталинграда.

Спустя небольшой период времени отрудники полиции гашли школьницу на проспекте Гагарина.

Патрульные провели профилактическую беседу с ребенком и отвезли девочку домой.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.