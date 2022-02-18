В Харькове посреди улицы скончался человек - об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В сети сообщили, что инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля, на пр. Героев Сталинграда около дома №148в, передает "Status quo".

"Вызвали скорую. Приехали быстро, но уже констатировали смерть. Говорят, пролежал на улице всю ночь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что В Харькове из окна на 5 этаже выбросилась 17-летняя девушка, ее госпитализировали в больницу, но, к сожалению, через несколько часов она умерла.

ЧП произошло 13 февраля на улице Большая Панасовская.

Погибшей оказалась 17-летняя ученица Государственной гимназии-интерната военной физической подготовкой "Кадетский корпус".

По предварительным данным, 13 февраля девушка вместе с друзьями арендовала квартиру, где компания распивала спиртные напитки.

Когда часть гостей разъехалась, тогда 17-летняя девушка пошла на балкон и на глазах у подруги вышла в окно.

Подруги погибшей рассказали, что накануне беды девушка заметила, как ее парень целуется с другой.

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