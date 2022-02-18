В сети сообщили, что инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля, на пр. Героев Сталинграда около дома №148в, передает "Status quo".
"Вызвали скорую. Приехали быстро, но уже констатировали смерть. Говорят, пролежал на улице всю ночь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что В Харькове из окна на 5 этаже выбросилась 17-летняя девушка, ее госпитализировали в больницу, но, к сожалению, через несколько часов она умерла.
ЧП произошло 13 февраля на улице Большая Панасовская.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Власти Киева заговорили о масштабной эвакуации: "В городе останутся только..."
Ольгу Мартыновскую разгромили за нелепый внешний вид: "Бабушкин вариант"
Ушел с товарищем: найдено тело молодого военного, исчезнувшего 8 февраля
Ведущий "1+1" Константин Грубич рассказал о 17-летней дочери Оле, которой трагически не стало: "Боль не проходит"
Погибшей оказалась 17-летняя ученица Государственной гимназии-интерната военной физической подготовкой "Кадетский корпус".
По предварительным данным, 13 февраля девушка вместе с друзьями арендовала квартиру, где компания распивала спиртные напитки.
Когда часть гостей разъехалась, тогда 17-летняя девушка пошла на балкон и на глазах у подруги вышла в окно.
Подруги погибшей рассказали, что накануне беды девушка заметила, как ее парень целуется с другой.
Напомним, что юноши сильно избили прохожего в Харькове, слетелась полиция: "пострадавший с травмами..."
Как сообщала Politeka, беда произошла с мужчиной в Харькове, суд вынес приговор: Забил кувалдой и закопал.
Также Politeka писала несчастье произошло с пешеходом под Харьковом: все закончилось трагично, детали.