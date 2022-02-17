ЧП произошло 13 февраля на улице Большая Панасовская,
Погибшей оказалась 17-летняя ученица Государственной гимназии-интерната военной физической подготовкой "Кадетский корпус".
По предварительным данным, 13 февраля девушка вместе с друзьями арендовала квартиру, где компания распивала спиртные напитки.
Когда часть гостей разъехалась, тогда 17-летняя девушка пошла на балкон и на глазах у подруги вышла в окно.
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Подруги погибшей рассказали, что накануне беды девушка заметила, как ее парень целуется с другой.
Также известно, что в семье девушки были проблемы - мать проживает с отчимом, поэтому девушка не хотела ехать домой.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство".
К слову, в Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.
Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.
На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.
К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.
"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.
Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
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