Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы в Facebook, инцидент на границе случился в среду, 16 февраля.
В Харьковской области пограничники задержали 52-летнего местного жителя, который пытался незаконно пересечь границу с РФ. Документов при себе у него не было.
Выяснилось, что задержанный - житель села Сотницкий Казачок.
"По словам мужчины, после употребления спиртных напитков он заблудился и не смог найти свой дом, а у границы оказался ошибочно", – сообщает пресс-служба.
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Пограничники составили протокол о нарушении границы и передали задержанного правоохранительным органам.
К слову, в Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.
Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.
На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.
К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.
"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.
Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой. В отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
Также Politeka писала в Харькове у женщины отобрали ребенка, фото: "Спал на полу".