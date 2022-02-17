В Харькове полиция бросила силы на поиски пропавшей школьницы - появились детали.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.

На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.

К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.

"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.

Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой. В отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

К слову, в Харькове у семьи забрала двух голодных малолетних детей - появились детали.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 16 февраля в Основянском районе полиция совместно с соцработниками и представителем службы по делам детей провели инспекцию неблагополучной семьи.

Прибыв на место, они обнаружили двух мальчиков 2 и 4 лет.

Дети были голодные и проживали в антисанитарных условиях.

Малышей изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для обследования.

Инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.