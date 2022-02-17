Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информацию о том, что ребенок ушел из дома, сообщила ее мать в среду, 16 февраля.
На поиск школьницы был задействован весь личный состав полиции.
К счастью, в Харькове полиция оперативно разыскала пропавшую 15-летнюю девочку.
"Девушка гуляла с другом. Никаких противоправных действий в отношении ее совершено не было", – говорится в сообщении.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Звезда "Квартал 95" и "Лиги смеха" Евгений Кошевой раскрыл свое местонахождение: "Мы в процессе"
Финалист "Холостячки" Тарапата дал понять, есть ли у него роман с Огневич: "Так много говорят про любовь..."
Осадчая с Кухар поразили видом на совместной прогулке по Львову: "Слон и моська"
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Инспекторы ювенальной превенции провели профилактическую беседу с девочкой. В отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
К слову, в Харькове у семьи забрала двух голодных малолетних детей - появились детали.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 16 февраля в Основянском районе полиция совместно с соцработниками и представителем службы по делам детей провели инспекцию неблагополучной семьи.
Прибыв на место, они обнаружили двух мальчиков 2 и 4 лет.
Дети были голодные и проживали в антисанитарных условиях.
Малышей изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для обследования.
Инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
Также Politeka писала в Харькове у женщины отобрали ребенка, фото: "Спал на полу".