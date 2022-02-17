Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 16 февраля в Основянском районе полиция совместно с соцработниками и представителем службы по делам детей провели инспекцию неблагополучной семьи, передает redpost.
Прибыв на место, они обнаружили двух мальчиков 2 и 4 лет.
Дети были голодные и проживали в антисанитарных условиях.
Малышей изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для обследования.
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Инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
К слову, в Харьковской области после семейной ссоры из дома ушла мать троих детей.
Как сообщает пресс-служба полиции Балаклейского района в Facebook, в Балаклейском районе 42-летняя мать трех детей ушла из дома после ссоры с мужем.
Женщина оставила малыша в возрасте одного года без присмотра.
Полиция составила на родителей админпротоколы по поводу неисполнения родительских обязанностей и семейного насилия.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
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