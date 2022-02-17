Так, участниками столкновения стали три легковых автомобиля, Volkswagen Caddy, Fiat Uno, Volkswagen Touareg.
Авария создала пробку возле супермаркерта «Класс» и перегородила дорогу троллейбусам в сторону центра.
Официальная информация о причинах ДТП и информация о пострадавших уточняются.
К слову, в Харькове произошло ДТП с участием автомобиля такси на перекрестке улицы Шота Руставели и площади Героев Небесной Сотни.
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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes Benz не уступил легковушке Skoda Fabia.
В результате автомобили столкнулись. Пострадали две молодые девушки - 15-летние пассажирки такси.
Открыто уголовное производство.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.