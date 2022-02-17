В Харькове на проспекте Гагарина остановились троллейбусы - ДТП произошло в районе вокзала «Левада».

Так, участниками столкновения стали три легковых автомобиля, Volkswagen Caddy, Fiat Uno, Volkswagen Touareg.

Авария создала пробку возле супермаркерта «Класс» и перегородила дорогу троллейбусам в сторону центра.

Официальная информация о причинах ДТП и информация о пострадавших уточняются.

К слову, в Харькове произошло ДТП с участием автомобиля такси на перекрестке улицы Шота Руставели и площади Героев Небесной Сотни.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes Benz не уступил легковушке Skoda Fabia.

В результате автомобили столкнулись. Пострадали две молодые девушки - 15-летние пассажирки такси.

Открыто уголовное производство.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.