Так, в харьковском метрополитене подрались пассажиры. Очевидцы в соцсетях сообщают, что конфликт возник из-за отсутствия медицинской маски у одного из пассажиров.

Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу надеть маску - тогда между пассажирами возникла ссора, которая переросла в драку.

Предварительно установлено, в потасовке стороны конфликта серьезно не пострадали.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, Рынки Харьковской области начнут проверять на чистоту торговых рядов, дезинфекцию торговых точек и их уборку.

Отдельное внимание будет обращено на борьбу с грызунами, вывоз и уничтожение непригодной для продажи продукции и утилизацию мусора.



Также будут тщательно проверять наличие выводов ветеринарно-санитарной лаборатории на реализуемые на рынках пищевые продукты.

Проверять рынки будут после переаттестации сотрудников лаборатории.

Кроме того, в Харьковской области проходят учения СБУ - жителей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

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