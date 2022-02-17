Так, в харьковском метрополитене подрались пассажиры. Очевидцы в соцсетях сообщают, что конфликт возник из-за отсутствия медицинской маски у одного из пассажиров.
Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу надеть маску - тогда между пассажирами возникла ссора, которая переросла в драку.
Предварительно установлено, в потасовке стороны конфликта серьезно не пострадали.
Видео можно увидеть здесь.
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К слову, Рынки Харьковской области начнут проверять на чистоту торговых рядов, дезинфекцию торговых точек и их уборку.
Отдельное внимание будет обращено на борьбу с грызунами, вывоз и уничтожение непригодной для продажи продукции и утилизацию мусора.
Также будут тщательно проверять наличие выводов ветеринарно-санитарной лаборатории на реализуемые на рынках пищевые продукты.
Проверять рынки будут после переаттестации сотрудников лаборатории.
Кроме того, в Харьковской области проходят учения СБУ - жителей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.
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