Спикер "Харьковского метрополитена" Алексей Битнер заявил, в результате порыва на внешних сетях водоснабжения было временно приостановлено движение поездов.
Поезда остановились на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.
После перекрытия водогона и срабатывания дренажной системы откачки воды движение электропоездов было возобновлено.
На данный момент график движения электропоездов полностью восстановлен.
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Ранее сообщалось, что в харьковском метро посреди платформы умер пассажир - медики не успели ему помочь.
Так, 10 января около 08:00 стало плохо пассажиру на станции метро «Имени А. С. Масельского», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Медики констатировали смерть. Тело мужчины на платформе накрыли.
Рядом дежурил сотрудник полиции.
В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что во время движения поезда мужчине стало плохо в вагоне.
Его вывели на станции метро и вызвали скорую помощь.
Причина смерти устанавливается.
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