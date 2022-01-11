Спикер "Харьковского метрополитена" Алексей Битнер заявил, в результате порыва на внешних сетях водоснабжения было временно приостановлено движение поездов.

Поезда остановились на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.

После перекрытия водогона и срабатывания дренажной системы откачки воды движение электропоездов было возобновлено.

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На данный момент график движения электропоездов полностью восстановлен.

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Ранее сообщалось, что в харьковском метро посреди платформы умер пассажир - медики не успели ему помочь.

Так, 10 января около 08:00 стало плохо пассажиру на станции метро «Имени А. С. Масельского», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Медики констатировали смерть. Тело мужчины на платформе накрыли.

Рядом дежурил сотрудник полиции.

В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что во время движения поезда мужчине стало плохо в вагоне.

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Его вывели на станции метро и вызвали скорую помощь.

Причина смерти устанавливается.

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