В харьковском метро посреди платформы умер пассажир - медики не успели ему помочь.

Так, 10 января около 08:00 стало плохо пассажиру на станции метро «Имени А. С. Масельского», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Медики констатировали смерть. Тело мужчины на платформе накрыли.

Рядом дежурил сотрудник полиции.

В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что во время движения поезда мужчине стало плохо в вагоне.

Его вывели на станции метро и вызвали скорую помощь.

Причина смерти устанавливается.

К слову, в Харьковском метро происходили массовые проверки - полицейским поступил вызов о минировании одной из станций.

"Неизвестный оставил подозрительный предмет в вестибюле со стороны Левады. Проверяют", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства ЧП - выясняются.

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