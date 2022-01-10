Так, 10 января около 08:00 стало плохо пассажиру на станции метро «Имени А. С. Масельского», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Медики констатировали смерть. Тело мужчины на платформе накрыли.
Рядом дежурил сотрудник полиции.
В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что во время движения поезда мужчине стало плохо в вагоне.
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Его вывели на станции метро и вызвали скорую помощь.
Причина смерти устанавливается.
К слову, в Харьковском метро происходили массовые проверки - полицейским поступил вызов о минировании одной из станций.
"Неизвестный оставил подозрительный предмет в вестибюле со стороны Левады. Проверяют", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства ЧП - выясняются.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
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