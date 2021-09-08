Харьковчане требуют изменений в метро

Такую петицию опубликовали на сайте городского совета Харькова.

Харьковчане просят увеличить количество терминалов для оплаты банковскими картами на станциях в метро.

"В связи со сложившейся ситуацией на станциях метро в Харьков, а именно: с увеличением количества потока пассажиров и создания ими непреднамеренной очереди на оплату за проезд, прошу городских властей установить в большем количестве терминалы (на каждой станции метро), для оплаты за проезд банковскими картами", - пишет автор петиции.

К слову, в Харькове мужчина начал курить прямо в вагоне метро

Об этом сообщили в соцсетях.

Поведение мужчины с электронной сигаретой вызвало возмущение в сети, в комментарих также отметили, что на мужчине нет маски.

Начальник пресс-службы Харьковского метрополитена Алексей Битнер заявил, что жалоб по поводу курения в вагоне метро от пассажиров не поступало.

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