Харьковчане требуют изменений в метро
Такую петицию опубликовали на сайте городского совета Харькова.
Харьковчане просят увеличить количество терминалов для оплаты банковскими картами на станциях в метро.
"В связи со сложившейся ситуацией на станциях метро в Харьков, а именно: с увеличением количества потока пассажиров и создания ими непреднамеренной очереди на оплату за проезд, прошу городских властей установить в большем количестве терминалы (на каждой станции метро), для оплаты за проезд банковскими картами", - пишет автор петиции.
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К слову, в Харькове мужчина начал курить прямо в вагоне метро
Об этом сообщили в соцсетях.
Поведение мужчины с электронной сигаретой вызвало возмущение в сети, в комментарих также отметили, что на мужчине нет маски.
Начальник пресс-службы Харьковского метрополитена Алексей Битнер заявил, что жалоб по поводу курения в вагоне метро от пассажиров не поступало.
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