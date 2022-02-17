В Харькове произошло ДТП с участием автомобиля такси на перекрестке улицы Шота Руставели и площади Героев Небесной Сотни.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes Benz не уступил легковушке Skoda Fabia.

В результате автомобили столкнулись. Пострадали две молодые девушки - 15-летние пассажирки такси.

Открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в районе села Высокое произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Так, 15 февраля, на трассе в районе села Высокое в Харьковской области произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Информация о причинах масштабной аварии на трассе уточняется.

Информация о пострадавших в ДТП нет.

Видео с места аварии можно увидеть здесь.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.