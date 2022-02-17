Как сообщили в пресс-службе Нацполиции области, предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes Benz не уступил легковушке Skoda Fabia.
В результате автомобили столкнулись. Пострадали две молодые девушки - 15-летние пассажирки такси.
Открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области в районе села Высокое произошло ДТП с участием шести автомобилей.
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Так, 15 февраля, на трассе в районе села Высокое в Харьковской области произошло ДТП с участием шести автомобилей.
Информация о причинах масштабной аварии на трассе уточняется.
Информация о пострадавших в ДТП нет.
Видео с места аварии можно увидеть здесь.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.