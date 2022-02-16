В Харьковской области в районе села Высокое произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Так, 15 февраля, на трассе в районе села Высокое в Харьковской области произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Информация о причинах масштабной аварии на трассе уточняется.

Информация о пострадавших в ДТП нет.

Видео с места аварии можно увидеть здесь.

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ДТП возле Салтовского шоссе с участием автомобилей ВАЗ-2108 и Geely произошло 14 февраля около 19:30, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Получили травмы 25-летний водитель и две пассажирки автомобиля ВАЗ – 33-летняя женщина и трехлетняя девочка.

Пострадали также 34-летний водитель и 31-летняя пассажирка Geely. Пострадавших доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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