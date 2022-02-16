Так, 15 февраля, на трассе в районе села Высокое в Харьковской области произошло ДТП с участием шести автомобилей.
Информация о причинах масштабной аварии на трассе уточняется.
Информация о пострадавших в ДТП нет.
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Видео с места аварии можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в Харькове в результате аварии пострадали пять человек - что известно об аварии.
ДТП возле Салтовского шоссе с участием автомобилей ВАЗ-2108 и Geely произошло 14 февраля около 19:30, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Получили травмы 25-летний водитель и две пассажирки автомобиля ВАЗ – 33-летняя женщина и трехлетняя девочка.
Пострадали также 34-летний водитель и 31-летняя пассажирка Geely. Пострадавших доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.