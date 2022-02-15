ДТП возле Салтовского шоссе с участием автомобилей ВАЗ-2108 и Geely произошло 14 февраля около 19:30, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Получили травмы 25-летний водитель и две пассажирки автомобиля ВАЗ – 33-летняя женщина и трехлетняя девочка.
Пострадали также 34-летний водитель и 31-летняя пассажирка Geely.
Пострадавших доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Харькове женщина устроила тройное ДТП - появилась информация о пострадавших.
Так, в Харькове произошла масштабная авария.
Водитель Lexus на перекрестке поехала на красный свет светофора и столкнулась с легковушкой, а потом ее машину протаранил кроссовер.
От удара легковушку занесло на обочину.
Повреждения получила водитель Lexus.
Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу.
Остальные участники аварии во время столкновения получили легкие травмы. В полиции не исключают, что именно опьянение могло стать причиной ДТП.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.