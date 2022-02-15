15-летний подросток трое суток не появлялся дома - стало известно, где он находился все это время.

Так, 11 февраля ученик 9-го класса школы-интерната №8 покинул учебное заведение, чтобы поехать домой.

К родителям в тот день он так и не вернулся, а телефон мальчика был отключен.

Отец и мать Алексея обратились в полицию с просьбой найти их сына. Правоохранители в течение нескольких часов разыскали подростка.

«Подросток рассказал работникам полиции, что решил не возвращаться домой из-за раздора в семье. Несколько суток парень провел на улице, ночевал у товарищей и на трубах теплотрассы. Никаких противоправных действий в отношении него не было совершено», - рассказали в пресс-службе областной полиции.

С Алексеем провели профилактическую беседу.

В отношении родителей полицейские составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К слову, В Харьковской области патрульные бросились на поиски 11-летней девочки - что известно.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, мать и дочь поругались - тогда школьница решила уйти из дома.

Школьница исчезла на проспекте Героев Сталинграда.

Спустя небольшой период времени отрудники полиции гашли школьницу на проспекте Гагарина.

Патрульные провели профилактическую беседу с ребенком и отвезли девочку домой.

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