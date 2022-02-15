Так, в Харькове произошла масштабная авария.
Водитель Lexus на перекрестке поехала на красный свет светофора и столкнулась с легковушкой, а потом ее машину протаранил кроссовер.
От удара легковушку занесло на обочину.
Повреждения получила водитель Lexus.
Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу.
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Остальные участники аварии во время столкновения получили легкие травмы. В полиции не исключают, что именно опьянение могло стать причиной ДТП.
К слову, в Харькове на Салтовке легковушка насмерть сбила пешехода - появились детали трагедии.
14 февраля вечером на улице Леся Сердюка в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.
Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.
Погибшему на вид примерно 70 лет, его личность устанавливается.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.