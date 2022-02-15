В Харькове женщина устроила тройное ДТП - появилась информация о пострадавших.

Так, в Харькове произошла масштабная авария.

Водитель Lexus на перекрестке поехала на красный свет светофора и столкнулась с легковушкой, а потом ее машину протаранил кроссовер.

От удара легковушку занесло на обочину.

Повреждения получила водитель Lexus.

Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу.

Остальные участники аварии во время столкновения получили легкие травмы. В полиции не исключают, что именно опьянение могло стать причиной ДТП.

К слову, в Харькове на Салтовке легковушка насмерть сбила пешехода - появились детали трагедии.

14 февраля вечером на улице Леся Сердюка в Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода.

Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.

Погибшему на вид примерно 70 лет, его личность устанавливается.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.