Однако, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 12%, сообщает "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".
Так, в течение 4 – 10 февраля с учетом случаев COVID-19 ОРВИ и гриппом заболели 19 175 граждан, из них 3 938 (20,5%) – дети.
Госпитализированы 1 370 человек, что составляет 7,1% от общего количества больных. Из числа госпитализированных 198 детей (14,5%).
Превышение порогового уровня фиксируют во всех районах Харьковской области.
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Ранее сообщалось, что В Харькове медику "скорой" угрожали расправой во время выезда на вызов.
Происшествие случилось днем 12 февраля в одном из домов, куда врачи приехали по вызову, сообщили в центре экстренной медицины и медицины катастроф.
Человек, который позвонил в скорую сообщил, что 89-летняя женщина находится при смерти.
Выехав на место, медики стали осматривать пенсионерку, но ее пьяный сын начал вести себя агрессивно и угрожать врачам расправой.
«Он препятствовать осмотру и даже пытался напасть на членов бригады с ножом. К счастью, никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Пожилой пациентке медики оказали помощь. На место ЧП прибыли сотрудники полиции.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
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