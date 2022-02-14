В Харькове столкнулись Lexus, Mercedes и BMW - кадры дорогой аварии.

Так, в Немышлянском районе Харькова произошла авария, в результате которой пострадал водитель.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, одну из машин отбросило на бордюр.

В результате столкновения Lexus, BMW и Mercedes пострадал водитель первой машины и его доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что под Харьковом на 39-м километре дороги на Днепр перевернулась фура - первые кадры с места.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на 39-м километре дороги на Днепр, в районе села Просяное перевернулся грузовик.

По предварительной информации, фура объезжала яму и потеряла управление, вылетев на обочину.

Подробностей аварии и есть ли пострадавшие - пока неизвестно.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.