Так, в Немышлянском районе Харькова произошла авария, в результате которой пострадал водитель.
Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, одну из машин отбросило на бордюр.
В результате столкновения Lexus, BMW и Mercedes пострадал водитель первой машины и его доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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Ранее сообщалось, что под Харьковом на 39-м километре дороги на Днепр перевернулась фура - первые кадры с места.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на 39-м километре дороги на Днепр, в районе села Просяное перевернулся грузовик.
По предварительной информации, фура объезжала яму и потеряла управление, вылетев на обочину.
Подробностей аварии и есть ли пострадавшие - пока неизвестно.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.