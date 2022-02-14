Происшествие случилось днем 12 февраля в одном из домов, куда врачи приехали по вызову, сообщили в центре экстренной медицины и медицины катастроф.
Человек, который позвонил в скорую сообщил, что 89-летняя женщина находится при смерти.
Выехав на место, медики стали осматривать пенсионерку, но ее пьяный сын начал вести себя агрессивно и угрожать врачам расправой.
«Он препятствовать осмотру и даже пытался напасть на членов бригады с ножом. К счастью, никто не пострадал», - говорится в сообщении.
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Пожилой пациентке медики оказали помощь. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые разбирались в сложившейся ситуации.
К слову, в Харьковской области после семейной ссоры из дома ушла мать троих детей.
Как сообщает пресс-служба полиции Балаклейского района в Facebook, в Балаклейском районе 42-летняя мать трех детей ушла из дома после ссоры с мужем.
Полиция составила на родителей админпротоколы по поводу неисполнения родительских обязанностей и семейного насилия.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
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