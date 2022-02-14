В Харькове медику "скорой" угрожали расправой во время выезда на вызов.

Происшествие случилось днем 12 февраля в одном из домов, куда врачи приехали по вызову, сообщили в центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Человек, который позвонил в скорую сообщил, что 89-летняя женщина находится при смерти.

Выехав на место, медики стали осматривать пенсионерку, но ее пьяный сын начал вести себя агрессивно и угрожать врачам расправой.

«Он препятствовать осмотру и даже пытался напасть на членов бригады с ножом. К счастью, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Пожилой пациентке медики оказали помощь. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые разбирались в сложившейся ситуации.

К слову, в Харьковской области после семейной ссоры из дома ушла мать троих детей.

Как сообщает пресс-служба полиции Балаклейского района в Facebook, в Балаклейском районе 42-летняя мать трех детей ушла из дома после ссоры с мужем.

Полиция составила на родителей админпротоколы по поводу неисполнения родительских обязанностей и семейного насилия.

Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.

Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".

Также Politeka писала в Харькове у женщины отобрали ребенка, фото: "Спал на полу".