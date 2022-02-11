Трагическое ДТП произошло в Богодуховском районе 10 февраля.
Ранее сообщалось, что в Харькове водителя маршрутки вытолкали из салона и начали бить - появились подробности инцидента.
В Харькове двое мужчин 3 февраля напали на водителя маршрутки.
Избив водителя, хулиганы сели в автомобиль Renault и переехали лежащего на дороге мужчину и скрылись.
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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавшего с многочисленными травмами доставили в городскую больницу.
Машину, на которой уехали злоумышленники, правоохранители задержали.
Злоумышленниками оказались 34-летний украинец и 51-летний иностранец. Хулиганов отвезли в отдел полиции, чтобы выяснить все детали происшествия.
Хулиганам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.